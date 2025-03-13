Prens Dizisinin Sevilen Karakterinden Güzel Haber: Giray Altınok'tan Sonra Sıra Kerem Özdoğan'da

Prens dizisinin en sevilen karakterlerinden Kerem Özdoğan sevenlerine güzel bir haber verdi. Kerem Özdoğan ile Giray Altınok, Prens dizisinde hem karakterlere hem de senaryoya ortak hayat veriyor. İkilinin Prens dizisi dışındaki diğer ortak eserleri de çokça seviliyor ve seyirciyi güldürüyor.