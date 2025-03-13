Prens Dizisinin Sevilen Karakterinden Güzel Haber: Giray Altınok'tan Sonra Sıra Kerem Özdoğan'da
Prens dizisinin sevilen karakterlerinden peş peşe sevindiren haberler geliyor. Giray Altınok'un ardından Kerem Özdoğan'ın da baba olacağı öğrenildi. Üstelik bebeğin ismi bile hazır...
Prens dizisinin en sevilen karakterlerinden Kerem Özdoğan sevenlerine güzel bir haber verdi. Kerem Özdoğan ile Giray Altınok, Prens dizisinde hem karakterlere hem de senaryoya ortak hayat veriyor. İkilinin Prens dizisi dışındaki diğer ortak eserleri de çokça seviliyor ve seyirciyi güldürüyor.
Giray Altınok ve oyuncu Cansu Diktaş'ın evliliğinde geçtiğimiz yıl bir çocukları dünyaya gelmişti. İkili bebeklerine 'Emir' adını vermişti.
Bir güzel haber de Kerem Özdoğan'dan geldi. Kerem Özdoğan ile eşi Cansu Özdoğan bir bebek bekliyor. Özdoğan, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalına konuk oldu. Kız babası olacağı öğrenilen Kerem Özdoğan, bebeğinin adının 'Leyla' olacağını açıkladı.