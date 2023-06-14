Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık!
Oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir galada, flaş bir 'boşanma' açıklaması yaptı. Altuğ, muhabirlerin boşanma sorusuna tepki gösterdi. Yağmur Atacan ile boşandılar mı? İşte yanıtı.
Evlendiklerinden beri sürekli boşanma haberlerine konu olan Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti, sık sık mutlu pozlarını paylaşarak haberleri yalanlıyordu.
Geçtiğimiz günlerde 15'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Pınar Altuğ, önceki gün Maslak'taki bir mekanda düzenlenen 'Prens' dizisinin galasına katıldı.
"EVET BOŞANDIK"
Muhabirlerin, "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusu üzerine Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok." diyerek tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu, bu açıklamasının ardından ise "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim." dedi ve sinirli bir şekilde oradan ayrıldı.