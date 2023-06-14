Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık!

"EVET BOŞANDIK"

Muhabirlerin, "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusu üzerine Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok." diyerek tepki gösterdi.