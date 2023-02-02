Paylaşımları ele verdi: İrem Derici'nin Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı
İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşayan Derici, "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunmuştu.
Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığını duyurdu.
Geçen günlerde sosyal medya hesabından İrem Derici “At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim” itirafında bulunmuştu.
İkili bugün sosyal medya hesaplarından birbirini etiketlemeden paylaşımda bulundu. İrem Derici kahvaltı storysine kalp etiketi koydu.
Aynı dakikalarda Atakan Işıktutan da aynı kahvaltı masasının farklı açısını paylaşmıştı.