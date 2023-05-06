Paylaşımı dikkat çekti: Reza Zarrab, Ebru Gündeş için terk ettiği sevgilisine geri mi döndü?
Yıllar önce evlenmek için gün saydığı sevgilisi Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasından sonra sessizliğe bürünen Azeri şarkıcı Günel'in son paylaşımları aşk dedikodularını alevlendirdi.
Yıllar önce evlenmek için gün saydığı sevgilisi Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasından sonra sessizliğe bürünen Azeri şarkıcı Günel'in son paylaşımları aşk dedikodularını alevlendirdi. Günel ile Reza Zarrab'ın tekrar aşk yaşamaya başladığı ve Miami'de birlikte olduğu iddia edildi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sayesinde tanınan ve "Azeri Kızı" olarak bilinen Günel Zeynalova, Reza Zarrab'la evlilik hazırlığı yaptığı esnada sevgilisinin kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenmişti. Günel'in, 2021 yılında Ebru Gündeş ile boşanan ve Miami'de yaşamaya başlayan Zarrab ile tekrar sevgili olduğu ileri sürüldü.
"R" HARFİYLE PAYLAŞIM YAPTI
Hadise ve Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme geldiği zaman "Adalet tecelli etti" diyerek dikkatleri üzerine çeken Günel, sosyal medya hesabından Miami'den fotoğraflar paylaştı. Şarkıcının bir paylaşımına açıklamaya "R" harfini eklemesi dikkat çekti.
YILIN AŞK BOMBASI
2. Sayfa isimli magazin programında "Yılın aşk bombası" sözleriyle bu iddia ortaya atıldı.