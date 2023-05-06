Paylaşımı dikkat çekti: Reza Zarrab, Ebru Gündeş için terk ettiği sevgilisine geri mi döndü?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sayesinde tanınan ve "Azeri Kızı" olarak bilinen Günel Zeynalova, Reza Zarrab'la evlilik hazırlığı yaptığı esnada sevgilisinin kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenmişti. Günel'in, 2021 yılında Ebru Gündeş ile boşanan ve Miami'de yaşamaya başlayan Zarrab ile tekrar sevgili olduğu ileri sürüldü.