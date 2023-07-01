Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Oğlu açıkladı
Usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmış daha sonra entübe edilmişti. Hayranları Özkan Uğur'un son sağlık durumunu yakından takip ederken, oğlundan usta müzisyenin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
MFÖ'nün üyesi usta müzisyen Özkan Uğur, üç kez yendiği lenf kanserinin yeniden aks etmesi üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Uğur'un, daha sonra entübe edildiği belirtilmişti.
Ünlü ismin ailesi derin üzüntü içinde sosyal medyada yer alan söylentilere yanıt vermek durumunda kalmıştı.
"SİZİ BULACAĞIM VE DAVA EDECEĞİM"
Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, şu sözlerle tepkisini ortaya koymuştu:
"Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz."