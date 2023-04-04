Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu

LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"

Bazı takipçileri Özge Ulusoy'a; "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" şeklinde yorumlarda bulundu.