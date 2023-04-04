Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran ünlü mankene bazı takipçileri, "İnsan bunu kendine neden yapar?" yorumunda bulundu
4 Aralık 2022'de yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu babası Haydar Ulusoy'u kaybeden ve zor günler geçiren Özge Ulusoy'un son hali takipçilerinin dikkatini çekti.
Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran Özge Ulusoy, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, zayıflığıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'u yorum yağmuruna tuttu.
LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"
Bazı takipçileri Özge Ulusoy'a; "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" şeklinde yorumlarda bulundu.