Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu

Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran ünlü mankene bazı takipçileri, "İnsan bunu kendine neden yapar?" yorumunda bulundu

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Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu - Resim: 1

4 Aralık 2022'de yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu babası Haydar Ulusoy'u kaybeden ve zor günler geçiren Özge Ulusoy'un son hali takipçilerinin dikkatini çekti. 

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Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu - Resim: 2

Bir güzellik merkezine giden ve yüzüne işlem yaptıran Özge Ulusoy, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. 

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Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu - Resim: 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları, zayıflığıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'u yorum yağmuruna tuttu.  

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Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu - Resim: 4

LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"

Bazı takipçileri Özge Ulusoy'a; "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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