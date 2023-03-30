Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum"

Eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Özcan Deniz, ev sahibiyle karakolluk oldu.

Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum" - Resim: 1

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

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Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum" - Resim: 2

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini talep etti. 

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Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum" - Resim: 3

Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

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Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum" - Resim: 4

İddiaya göre; ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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