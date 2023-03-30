Özcan Deniz'e ev sahibinden ölüm tehdidi: "Silahımı almaya gidiyorum"
Eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Özcan Deniz, ev sahibiyle karakolluk oldu.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini talep etti.
Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.
İddiaya göre; ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.