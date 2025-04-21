Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...'
Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde 'Mesude' karakterine hayat veren oyuncu Nilperi Şahinkaya, o dönem kazandığı parayı açıkladı.
Kaynak: Fatih Altaylı
2010 yılında başlayıp 2013 yılında final yapan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı 'Mesude' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı haftalık ücreti açıkladı.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Nilperi Şahinkaya, Altaylı'nın dizilerden iyi para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine, şunları söyledi:
Altaylı'nın dizilerden iyi para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine Şahinkaya, şunları söyledi:
"Ya çok istediğiniz bir rol için paradan feragat ediyorsunuz ya da çok da istemediğiniz rol için döküyorlar..."
“İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı."
Şahinkaya, şimdilerde Star TV'de ve Netflix'te yayınlanan 'Kral Kaybederse' dizisinde rol alıyor.