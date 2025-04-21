Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...'

Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde 'Mesude' karakterine hayat veren oyuncu Nilperi Şahinkaya, o dönem kazandığı parayı açıkladı.

Kaynak: Fatih Altaylı

Nilperi Şahinkaya Dizi Oyuncu Para Fatih Altaylı
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...' - Resim: 1

2010 yılında başlayıp 2013 yılında final yapan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı 'Mesude' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı haftalık ücreti açıkladı.

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...' - Resim: 2

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Nilperi Şahinkaya, Altaylı'nın dizilerden iyi para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine, şunları söyledi:

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...' - Resim: 3

Altaylı'nın dizilerden iyi para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine Şahinkaya, şunları söyledi:

"Ya çok istediğiniz bir rol için paradan feragat ediyorsunuz ya da çok da istemediğiniz rol için döküyorlar..."

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...' - Resim: 4

“İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı."

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya İlk Dizisinde Kazandığı Parayı Açıkladı: 'Şimdi Mümkün Değil...' - Resim: 5

Şahinkaya, şimdilerde Star TV'de ve Netflix'te yayınlanan 'Kral Kaybederse' dizisinde rol alıyor.

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