Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı

İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanına giden Afra Saraşoğlu büyük şok yaşadı.

Vize
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Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı - Resim: 1

Yalı Çapkını isimli dizide başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşk ile gündem olan Afra Saraçoğlu, İtalya’ya gitmek istedi ancak uçağa alınmayınca şok oldu.

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Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı - Resim: 2

İtalya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Saraçoğlu’nun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.

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Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı - Resim: 3

Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı.

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Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı - Resim: 4

Pasaport sırasına giren güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.

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