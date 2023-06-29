Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı
İtalya'ya gitmek için annesiyle İstanbul Havalimanına giden Afra Saraşoğlu büyük şok yaşadı.
Yalı Çapkını isimli dizide başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşk ile gündem olan Afra Saraçoğlu, İtalya’ya gitmek istedi ancak uçağa alınmayınca şok oldu.
İtalya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Saraçoğlu’nun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.
Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı.
Pasaport sırasına giren güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı.