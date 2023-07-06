Oryantal Didem yıllar sonra o soruya yanıt verdi: İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadı mı?

O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı. İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra ikinci kez seçmelere katıldım ve yine seçildim.