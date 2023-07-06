Oryantal Didem yıllar sonra o soruya yanıt verdi: İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadı mı?
İbo Show'da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu. Yıllar boyu İbo Show'da dans eden Kınalı, 'İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu' sorusuna yıllar sonra cevap verdi.
İbo Show'da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu. Yıllar boyu İbo Show'da dans eden Kınalı, 'İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?' sorusuna yıllar sonra cevap verdi. İşte Didem Kınalı'dan yıllar sonra gelen itiraf...
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler Haber Bahane programına konuk olan oryantal Didem Kınalı, yıllarca programında dans ettiği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafta bulundu. Kınalı, "İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?" sorusuna, "Hayır, hiç olmadı" dedi.
"İBO SHOW İÇİN BANA KUMPAS KURDULAR"
17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışmasının hayatının kırılma noktası olduğunu söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler.
O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı. İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra ikinci kez seçmelere katıldım ve yine seçildim.