Onlar Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği! Listeyi Bilim Oluşturdu, İlk Sıradaki İsim Herkesi Şaşırttı…
Altın oran kullanılarak ölçümlerin yapıldığı bir araştırma kapsamında dünyanın en yakışıklı 10 erkeği ortaya çıktı. Listenin çoğunda İngiliz aktörler yer aldı. İşte o isimler…
Kaynak: Haber Merkezi
Bilimsel altın oran ölçümlerine göre, dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralandı ve bu sıralamada sürpriz isimler dikkat çekti. Yunan Altın Güzellik Oranı'na dayanan araştırmalar, yüz simetrisi ve oranlarına göre güzelliği değerlendiren bilimsel bir yaklaşımla yapıldı. Sonuçlar, Daniel Craig’in yerine yeni James Bond olarak adı geçen Aaron Taylor-Johnson’ın zirvede yer aldığını gösterdi.
ALTIN ORAN İLE BELİRLENEN DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI 10 ERKEĞİ
Yunan altın oranı verilerine göre yapılan araştırmada, yüz hatları en simetrik olan ve güzellik ölçülerine uyan ünlüler listelendi. İşte bu bilgilere göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği:
1.Aaron Taylor-Johnson
2.Lucien Laviscount
3.Paul Mescal
4.Robert Pattinson
5.Jack Lowden
6.George Clooney
7.Nicholas Hoult
8.Charles Melton
9.İdris Elba
10.Şahrukh Han
TARİHİN EN YAKIŞIKLI JAMES BOND'U OLABİLİR
34 yaşındaki Aaron Taylor-Johnson, geleceğin James Bond’u olacağı yönündeki iddialarla gündemde ancak onu öne çıkaran tek şey oyunculuk yetenekleri değil. Bilimsel verilere dayanan altın oran ölçümleri, Taylor-Johnson’ın yüz hatlarının mükemmele çok yakın olduğunu ortaya koydu. Yüz hatlarıyla adeta kusursuz bir estetik sergileyen oyuncu, yüzde 93.04'lük bir puanla dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında zirveye yerleşti.
JAMES BOND TARİHİNDEKİ EN YAKIŞIKLI İSİM OLABİLİR
Taylor-Johnson'ı bu kadar yakışıklı kılan özellikler arasında genel yüz şekli öne çıkıyor. Altın oran ölçümlerine göre yüz şekli, yüzde 99,2’lik bir oranla neredeyse kusursuz kabul ediliyor. Burnunun genişliği ve uzunluğu da yüzde 98,8’lik puanla ideal olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yüzde 95’lik bir oranla son derece belirgin ve estetik bir çene yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Göz aralığı yüzde 89, burnu ile dudağı arasındaki boşluk yüzde 89,6, dudakları ise yüzde 86 oranında simetriye ve güzelliğe sahip.
Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Taylor-Johnson eğer bir sonraki 007 rolünü alırsa, bu onu "James Bond tarihinin en yakışıklı ismi" yapacak. Altın oran puanı, onu Sean Connery (%89.2), Roger Moore (%88.8), George Lazenby (%84.2) ve Daniel Craig (%84.2) gibi önceki Bond'ların çok önüne koyuyor. Taylor-Johnson’ın puanı, James Bond karakterinin estetik anlamda zirvesini temsil edebilir.
LAVİSCOUNT YÜZDE 92 İLE İKİNCİ SIRADA
32 yaşındaki "Emily in Paris" yıldızı Lucien Laviscount, yüzde 92,41’lik bir puanla dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Özellikle yüzünün uzunluğu ve genişliğiyle dikkat çeken Laviscount, bu kategoride yüzde 99,1’lik bir puanla en yüksek puanı aldı. Ayrıca, dudaklarının güzel şekillendirilmesi nedeniyle yüzde 97,4 gibi çok yüksek bir puanla zirveye çıktı ancak burnu ile üst dudağı arasındaki boşluk nedeniyle puan kaybı yaşadı.
EN YAKIŞIKLI "YAŞLI" CLOONEY
63 yaşındaki George Clooney, altıncı sırada yer alarak listedeki en yaşlı isim oldu. Yüzde 89,9’luk puan alan Clooney, yüz hatlarının klasikliği ve çekiciliği ile dikkat çekti ancak yaşla birlikte gelen yüz hacmi kaybı ve göz çevresindeki sarkmalar nedeniyle puan düşüklüğü yaşadı.