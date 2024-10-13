Onlar Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği! Listeyi Bilim Oluşturdu, İlk Sıradaki İsim Herkesi Şaşırttı…

Bilimsel altın oran ölçümlerine göre, dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralandı ve bu sıralamada sürpriz isimler dikkat çekti. Yunan Altın Güzellik Oranı'na dayanan araştırmalar, yüz simetrisi ve oranlarına göre güzelliği değerlendiren bilimsel bir yaklaşımla yapıldı. Sonuçlar, Daniel Craig’in yerine yeni James Bond olarak adı geçen Aaron Taylor-Johnson’ın zirvede yer aldığını gösterdi.

ALTIN ORAN İLE BELİRLENEN DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI 10 ERKEĞİ

Yunan altın oranı verilerine göre yapılan araştırmada, yüz hatları en simetrik olan ve güzellik ölçülerine uyan ünlüler listelendi. İşte bu bilgilere göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği:

1.Aaron Taylor-Johnson

2.Lucien Laviscount

3.Paul Mescal

4.Robert Pattinson

5.Jack Lowden

6.George Clooney

7.Nicholas Hoult

8.Charles Melton

9.İdris Elba

10.Şahrukh Han