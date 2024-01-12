Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı

Survivor'a yeniden katılan Turabi'nin geçtiğimiz yıllarda paylaştığı müstehcen fotoğrafları Ogeday'ın diline düştü. Konuya dair Turabi de açıklama yapınca paylaşılıp silinen o pozlar merak edildi.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 1

Yurt dışında yaşarken sosyal medyada kadınlarla erotik pozlar paylaşan Turabi o dönem de gündem olmuştu. Survivor'a katılan Turabi'nin fotoğrafları Ogeday'ın diline düştü.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 2

Ogeday bir kavgada "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..." ifadelerini kullandı.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 3

TURABİ POZLARI GÜNDEMDE

Konuya dair ise Turabi "Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar ama benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar bana çocukluğumu bile yaşatmadılar, tek hayalim vardı dans etmek. Hayırsız evlat muamelesi gördüm, her zaman aşağılandım, 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım" açıklamasında bulundu.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 4

Turabi fotoğrafları ise merak edildi. Müstehcen pozları daha sonra silen Turabi'nin merak edilen fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 5

Turabi o dönemde tepkilere "Sadece fotoğraf. Başka bir şey değil. Kötü yorum yazan kardeşlerim kafanızda kurduğunuz düşünceler olmuyor burada! Ki olsa da size ne.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 6

Burada sadece üçümüz değil, kamera arkasında kocaman bir ekiple beraberiz. Sana bir şey kötü geliyor diye, bu onun kötü bir şey olduğu anlamına da GELMEZ. Hele de başkalarının namusu seni hiç ilgilendirmez!" yanıtını vermişti.

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 7

İŞTE O FOTOĞRAFLAR...

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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 8
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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 9
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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 10
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Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı - Resim: 11
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