Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı
Survivor'a yeniden katılan Turabi'nin geçtiğimiz yıllarda paylaştığı müstehcen fotoğrafları Ogeday'ın diline düştü. Konuya dair Turabi de açıklama yapınca paylaşılıp silinen o pozlar merak edildi.
Yurt dışında yaşarken sosyal medyada kadınlarla erotik pozlar paylaşan Turabi o dönem de gündem olmuştu. Survivor'a katılan Turabi'nin fotoğrafları Ogeday'ın diline düştü.
Ogeday bir kavgada "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..." ifadelerini kullandı.
TURABİ POZLARI GÜNDEMDE
Konuya dair ise Turabi "Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar ama benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar bana çocukluğumu bile yaşatmadılar, tek hayalim vardı dans etmek. Hayırsız evlat muamelesi gördüm, her zaman aşağılandım, 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım" açıklamasında bulundu.
Turabi fotoğrafları ise merak edildi. Müstehcen pozları daha sonra silen Turabi'nin merak edilen fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu.
Turabi o dönemde tepkilere "Sadece fotoğraf. Başka bir şey değil. Kötü yorum yazan kardeşlerim kafanızda kurduğunuz düşünceler olmuyor burada! Ki olsa da size ne.
Burada sadece üçümüz değil, kamera arkasında kocaman bir ekiple beraberiz. Sana bir şey kötü geliyor diye, bu onun kötü bir şey olduğu anlamına da GELMEZ. Hele de başkalarının namusu seni hiç ilgilendirmez!" yanıtını vermişti.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR...