'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
'Ömer' dizisine Süreyya rolüyle dahil olan Simay Barlas'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizide Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak.
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde "Süreyya" rolünü oynayan oyuncu Simay Barlas, kadrodan ayrılıyor.
Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da diziye veda edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılacağı kesinleşen Simay Barlas için sette pasta kesildi. O anlar "Süreyya ev final karesi" notuyla da sosyal medyada yayınladı.
Oyuncu, pazartesi günü 20'nci bölümü yayınlanacak olan diziden, 21'nci bölümde ayrılacak.