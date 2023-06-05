'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor

'Ömer' dizisine Süreyya rolüyle dahil olan Simay Barlas'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizide Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak.

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'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 1

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde "Süreyya" rolünü oynayan oyuncu Simay Barlas, kadrodan ayrılıyor. 

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'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 2

Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da diziye veda edecek. 

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'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılacağı kesinleşen Simay Barlas için sette pasta kesildi. O anlar "Süreyya ev final karesi" notuyla da sosyal medyada yayınladı.

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'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor - Resim: 4

Oyuncu, pazartesi günü 20'nci bölümü yayınlanacak olan diziden, 21'nci bölümde ayrılacak.

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