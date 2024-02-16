Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri sona erdi.
15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk’un geçen ay sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.
Sabah Yazarı Bülent Cankurt, Okan Buruk ve Nihan Buruk'un gizlice boşandığını yazdı.
Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:
"Buruk çifti, evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."
2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.