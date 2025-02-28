Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak
Dört kez nikah masasına oturarak ‘Evet’ diyen ünlü oyuncu Okan Bayülgen’in 11 yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Selin Atasoy’dan ayrıldığı iddia edildi. İşte herkesin konuştuğu aşkta çatlak yaratan aylığın detayları…
Kaynak: Sabah
Son zamanlarda Drakula oyunuyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Okan Bayülgen, şimdi de 11 yıllık aşk hayatını noktalamasıyla gündem oldu.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, Okan Bayülgen 11 yıldır sevgili olduğu yazar ve prodüktör Selin Atasoy ile yaklaşık bir ay önce ayırdı. Herkesin konuştuğu bu aşkın ayrılık sebebine ilişkin ise iki isimden de bir açıklama gelmedi.
Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un kavgasız bir şekilde ayrıldığı ifade edildi.
Bugüne kadar dört kez evlenen ünlü oyuncu ve televizyon sunucusu Okan Bayülgen ilk evliliğini Fransız bir kadınla, ikincisini Gaye Arman ile, üçüncüsünü oyuncu Zeyno Günenç ile son evliliğini ise Şirin Ediger ile yapmıştı.