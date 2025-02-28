Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak

Dört kez nikah masasına oturarak ‘Evet’ diyen ünlü oyuncu Okan Bayülgen’in 11 yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Selin Atasoy’dan ayrıldığı iddia edildi. İşte herkesin konuştuğu aşkta çatlak yaratan aylığın detayları…

Kaynak: Sabah

Selin Atasoy Okan Bayülgen aşk
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Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak - Resim: 1

Son zamanlarda Drakula oyunuyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Okan Bayülgen, şimdi de 11 yıllık aşk hayatını noktalamasıyla gündem oldu.

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Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak - Resim: 2

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, Okan Bayülgen 11 yıldır sevgili olduğu yazar ve prodüktör Selin Atasoy ile yaklaşık bir ay önce ayırdı. Herkesin konuştuğu bu aşkın ayrılık sebebine ilişkin ise iki isimden de bir açıklama gelmedi.

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Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak - Resim: 3

Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un kavgasız bir şekilde ayrıldığı ifade edildi.

Bugüne kadar dört kez evlenen ünlü oyuncu ve televizyon sunucusu Okan Bayülgen ilk evliliğini Fransız bir kadınla, ikincisini Gaye Arman ile, üçüncüsünü oyuncu Zeyno Günenç ile son evliliğini ise Şirin Ediger ile yapmıştı.

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Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak - Resim: 4
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