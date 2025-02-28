Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, Okan Bayülgen 11 yıldır sevgili olduğu yazar ve prodüktör Selin Atasoy ile yaklaşık bir ay önce ayırdı. Herkesin konuştuğu bu aşkın ayrılık sebebine ilişkin ise iki isimden de bir açıklama gelmedi.