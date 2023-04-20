Oğuzhan Koç'tan boşanmaya hazırlanan Demet Özdemir, sessizliğini bozdu
Boşanma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin arasına para meselesi girdiği ve Koç'un aldatıldığı iddiaları gündemdeydi. Özdemir'den iddialara yanıt geldi.
Sekiz ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı, magazin gündemine yerleşti.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.
İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiaları gündeme gelmişti.
Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi. Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.