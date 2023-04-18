Oğuzhan Koç-Demet Özdemir ayrılığında şaşırtan iddia
Evlilikleri 8 ay süren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ortak boşanma açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Özdemir çok para konuşan biri oldu ve evde bu yüzden sorunlar çıktı. Koç'un yakın çevresine ise "Benim karıma ne oldu?" dediği iddia edildi.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in şaşaalı düğününden 8 ay sonra boşanma kararı alması herkesi şoke etti. Çiftin ayrılık nedenleri hâlâ merak edilirken Söylemezsem Olmaz'da, Bircan Bali'den ilginç iddialar geldi.
Bircan Bali, Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediğini iddia etti.
Ayrıca çiftin bir evin içine girince kişilik çatışması yaşadığını ve para mevzularını çok konuştuklarını iddia eden Bali "Senin paran, benim param mevzunu Demet çok yapmış. Çok çok para konuşmuş" iddiasında bulundu.
15 MİLYON'A EV ALMIŞLARDI
İkilinin, evliliğinde kriz olmadan hemen önce Alaçatı'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı. İkilinin mal bölüşümünü ve düğün takılarını nasıl paylaşacağı da henüz bilinmiyor.