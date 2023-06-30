Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 24 yaşındaki sevilen oyuncu Miray Daner’in yeni flörtü var. Ünlü bir siyasetçinin oğlu ile görüşmeye başlayan Miray Daner’in ilişkisinin uzun soluklu olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Miray Daner geçmişte Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi isimlerle birlikte olmuştu.