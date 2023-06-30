Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner iddialara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla flört etmeye başladı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 24 yaşındaki sevilen oyuncu Miray Daner’in yeni flörtü var. Ünlü bir siyasetçinin oğlu ile görüşmeye başlayan Miray Daner’in ilişkisinin uzun soluklu olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Miray Daner geçmişte Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi isimlerle birlikte olmuştu.
Miray Daner’in yeni aşkı olduğu iddia edilen kişi CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlundan başkası değil. İsmi Ata Caner Çerçioğlu olan genç adamla Bodrum tatilinde yakınlaşan Miray Daner’in ayrılık acısını çabuk unuttuğu konuşuluyor.
Ata Caner Çerçioğlu kimdir?
Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu olan Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. 30 yaşındaki Çerçioğlu aslan burcu.
Ata Caner Çerçioğlu ne iş yapıyor?
İlk öğrenimini Ankara’da tamamlayan Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Anadolu Lisesi’nin bitirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı.