Oğlunu Evlendiren Murat Övüç'ün Eski Eşi İlk Kez Görüntülendi
Sosyal medyanın tanınan ismi Murat Övüç, oğlu Burakcan’ı görkemli bir düğünle evlendirdi. Gelinine nişanda 2 kilo altın takan Övüç, düğünde de gösterişli hediyeleriyle dikkat çekti. Övüç'ün eski eşi de ilk kez görüntülendi. Övüç, daha önceki açıklamalarında eski eşiyle arkadaş kaldıklarını söylemişti.
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Sosyal medyada paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç’ün düğünüyle bir kez daha adından söz ettirdi. Gelinine nişanda yaklaşık 2 kilo altın takan Övüç, düğün sırasında da ihtişamlı hediyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Düğün töreninde en çok konuşulan detaylardan biri ise Murat Övüç’ün eski eşiyle yıllar sonra ilk kez aynı karede yer alması oldu. Oğullarının mutlu gününde bir araya gelen eski çiftin birbirine oldukça mesafeli davrandığı gözlendi. Övüç'e altın takma esnasında oğlu kadar eski eşi de eşlik etti.
Yıllar önce yaptığı açıklamalarla özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Murat Övüç, geçmişine dair şunları söylemişti:
"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."
İşte Murat Övüç'ün ilk kez görüntülenen eski eşi...