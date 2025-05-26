Oğlunu Evlendiren Murat Övüç'ün Eski Eşi İlk Kez Görüntülendi

Düğün töreninde en çok konuşulan detaylardan biri ise Murat Övüç’ün eski eşiyle yıllar sonra ilk kez aynı karede yer alması oldu. Oğullarının mutlu gününde bir araya gelen eski çiftin birbirine oldukça mesafeli davrandığı gözlendi. Övüç'e altın takma esnasında oğlu kadar eski eşi de eşlik etti.