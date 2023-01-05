O ilan başına iş açtı: Nur Sürer'i sarsan telefon
Nur Sürer'in Camdaki Kız'dan ayrılığı sonrası bir başsağlığı ilanı yayımlandı. Camdaki Kız'daki Feride karakteri için yayımlanan bu ilan, Nur Sürer'in kendisi için zannedilince olanlar oldu. Taziye telefonları almaya başlayan sanatçı, bu durumun mağduriyetini yaşamaya başladı.
Usta oyuncu Nur Sürer, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Camdaki Kız'dan ayrıldı.
Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan ve pek çok eleştirinin de hedefi olan dizide Feride karakterini oynayan Nur Sürer'in vedası, Camdaki Kız hayranlarını oldukça üzdü.
Dizide hayat verdiği karakterle ekranlara damga vuran Sürer hakkında yayımlanan ölüm ilanı ise ortalığı karıştırdı.
ÖLÜM İLANI PANİK YARATTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şaşırdığı öğrenildi.