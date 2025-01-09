NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü

Selçuk Tepeli'nin ekrana çıkmamasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Ulusalpost.com'un aktardığı habere göre; "9 Ocak 2025 tarihinde, NOW TV ana haber bülteninde beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Sevilen sunucu Selçuk Tepeli, rahatsızlığı nedeniyle ekrana çıkmadı. Yerini deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu aldı.

Tepeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tüm izleyiciler, deneyimli sunucunun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor."