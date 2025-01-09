NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü
Farklı haber sunumuyla herkesin çok sevdiği isimlerden biri olan Selçuk Tepeli'den üzücü haber:
NOW TV ekranlarında Selçuk Tepeli hareketliliği. 9 ocak 2025 tarihinde ekranı açanlar Selçuk Tepeli'yi göremedi. Peki ama Selçuk Tepeli'ye ne oldu? Selçuk Tepeli'nin yerine neden Ozan Gündoğdu çıktı? İşte NOW TV seyircilerinin merak ettiği o soruya dair tüm detaylar
Fatih Portakal'ın istifa etmesiyle birlikte ana haber sunuculuğuna Selçuk Tepeli getirilmişti. Uzun yıllardır NOW TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli bu akşam ekrana çıkmadı.
SELÇUK TEPELİ'YE NE OLDU?
Selçuk Tepeli'nin ekrana çıkmamasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Ulusalpost.com'un aktardığı habere göre; "9 Ocak 2025 tarihinde, NOW TV ana haber bülteninde beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Sevilen sunucu Selçuk Tepeli, rahatsızlığı nedeniyle ekrana çıkmadı. Yerini deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu aldı.
Tepeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tüm izleyiciler, deneyimli sunucunun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor."
PAZARTESİ YENİDEN EKRANDA
Öte yandan; Selçuk Tepeli'nin en geç pazartesi akşamı yeniden ekranda olması bekleniyor.