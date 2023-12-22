Nilperi Şahinkaya: Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun

Nilperi Şahinkaya "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi; "Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fikslenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını."