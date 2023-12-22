Nilperi Şahinkaya: Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun
YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan Nilperi Şahinkaya, beğendiği erkek tarifini yaptı. Şahinkaya, "Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun." dedi.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Nilperi Şahinkaya son olarak YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Hoşlandığı erkek tipinden bahseden Nilperi Şahinkaya, kıskanç olduğunun da altını çizdi. Ünlü oyuncu, kendisiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.
Nilperi Şahinkaya "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi; "Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fikslenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını."
Nilperi Şahinkaya, Erşan Kuneri’de canlandırdığı Seyyal karakteri kadar seksi olmadığını söyledi ve "Ama cilveliyim" itirafıyla dikkat çekti.
Hoşlandığı erkek tipine değinen Nilperi Şahinkaya sözlerine şu şekilde devam etti:
"Instagram’dan genelde bana sevgilim ile ilgili ‘bula bula bu adamı buldun’ diye mesaj geliyor. Emre'yi yolda görse apışırlar. Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı heykelleri gibi Herkül. İlk zamanlar bu ilişki çok yürümez diyordum başına buyruktu, çok havalıydı, güvenemiyordum. Güvenemiyorum dedim bir anda öyle bir rahatladım ki tavrı değişti. Güzel bir yere evrildi."
Öte yandan YouTube'ta yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan güzel oyuncu, dikkat çeken takıntısını ilk defa paylaşmıştı. Ani gelişen durumlar karşısında kendisini rahat hissetmediğini belirten Şahinkaya, şunları söylemişti:
"Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım, hadi bir kahve içelim' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla..."