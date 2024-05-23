Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

Yaz aylarının gelmesiyle diziler sezon finaline girmeye başladı. Yoğun geçen sezonun ardından ünlü isimler tatile çıktı. O anları sosyal medyadan paylaştılar.

Akdeniz Nesrin Cavadzade Berrak Tüzünataç
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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 1

ANNEM EN İYİ FOTOĞRAFÇIDIR

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 2

Nesrin Cavadzade, annesi doktor Feride Cavadzade ile Ege’de tatile çıktı.

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 3

Oyuncu, annesinin çektiği bikinili pozlarını “Annem en iyi fotoğrafçıdır” notuyla sosyal medyada paylaştı.

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 4

GÜZEL YERLER

Gülcan Arslan, Muğla’da yaz sezonunu açtı. Oyuncu, denizde ve kumsalda çekilen pozlarını “Güzel yerlere zor gidilir” notuyla beğeniye sundu.

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 5

CANLAR KURTARDIK

Berrak Tüzünataç, Bodrum’daki bir otelin yeni sezonuna özel objektif karşısına geçti.

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı - Resim: 6

Can kurtaran sandalyesinde verdiği pozları “Biz zamanında çok canlar kurtardık” notuyla paylaştı.

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