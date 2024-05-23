Ünlü isimler deniz sezonunu açtı
Yaz aylarının gelmesiyle diziler sezon finaline girmeye başladı. Yoğun geçen sezonun ardından ünlü isimler tatile çıktı. O anları sosyal medyadan paylaştılar.
ANNEM EN İYİ FOTOĞRAFÇIDIR
Nesrin Cavadzade, annesi doktor Feride Cavadzade ile Ege’de tatile çıktı.
Oyuncu, annesinin çektiği bikinili pozlarını “Annem en iyi fotoğrafçıdır” notuyla sosyal medyada paylaştı.
GÜZEL YERLER
Gülcan Arslan, Muğla’da yaz sezonunu açtı. Oyuncu, denizde ve kumsalda çekilen pozlarını “Güzel yerlere zor gidilir” notuyla beğeniye sundu.
CANLAR KURTARDIK
Berrak Tüzünataç, Bodrum’daki bir otelin yeni sezonuna özel objektif karşısına geçti.
Can kurtaran sandalyesinde verdiği pozları “Biz zamanında çok canlar kurtardık” notuyla paylaştı.