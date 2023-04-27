Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu
Oyuncu Neslihan Atagül ile 7 yıldır evli olan Kadir Doğulu, eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.
Neslihan Atagül'ü aldattığına ve başka kadınla imam nikahı kıydığına yönelik iddiaları yalanlayan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" dedi.
Oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadın ile dans ettiği görüntüler magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Doğulu'nun Atagül'ü aldattığı ve başka bir kadınla imam nikahının olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. İddialarla ilgili sessizliğini bozan Doğulu, çıkan haberleri yalanladı.
VİDEO KISA SÜREDE YAYILDI
Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.
İMAM NİKAHI İDDİASI
Söz konusu videonun yayılmasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Doğulu hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Doğulu'nun baş harfi "S" olan bir kadınla aşk yaşadığı ve imam nikahı kıydırdığı öne sürüldü.