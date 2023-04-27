Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu

Neslihan Atagül'ü aldattığına ve başka kadınla imam nikahı kıydığına yönelik iddiaları yalanlayan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" dedi.