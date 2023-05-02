Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 'ihanet' sorusuna birlikte yanıt verdi
Bir söyleşiye katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerinin ardından ihanetle ilgili soru soran kadına tepki gösterdi. Soru karşısında sinirlenen Atagül, "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi" dedi.
2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi.
Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken birlikte yurt dışına çıktı.
Bir söyleşiye katılan çift, ihanetle ilgili soru soran bir kadına da sert bir dille cevap verdi.
"BU GÖRDÜĞÜNE NEDEN İNANMIYORSUN?"
Eşinin görüntülerinin ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Atagül, soru karşısında tepki göstererek "Bizim özümüze dair neyi merak ettiniz siz?