Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşler'in saçlarının döküldüğü ve oldukça yaşlandığı görüldü.

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 1

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son imajıyla dikkat çekti.

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 2

Dizide saçları gür görülen Nejat İşler'in son fotoğrafında dökülen saçları dikkat çekti. Saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali takipçilerini ikiye böldü.

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 3

Bir kısım oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken bir kısımda daha önce rol aldığı işlerde saçlarına müdahale ettirerek daha gür gösterdiğini ileri sürdü.

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 4

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almıştı. Aldığı kiloları hızla veren oyuncu, daha sonra dizi ve film projelerinde yer almıştı.

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 5

İşte Nejat İşler'in son hali...

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Nejat İşler'in son halini görenler şoke oldu - Resim: 6
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