Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı
Gazeteci Nagehan Alçı ile bir süre önce tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı. Kütahyalı, aşkını sosyal medyadan duyurdu.
2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Nagehan Alçı boşanmanın ardından 'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik' derken Kütahyalı ise 'Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi' açıklamasında bulunmuştu.
Son günlerde eski karısının açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı.
SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Nagihan Alçı geçtiğimiz günlerde "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleriyle gündeme gelmiş ve bu sözler eski eşine gönderme olarak algılanmıştı.
Paylaşımda, “Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadeleri kullanılmıştı.
Nagehan Alçı’nın bu sözleri kimin için kullandığı anlaşılamazken sosyal medyada Alçı’nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik ifadeler olduğu yorumları yapılmıştı.
DAHA ÖNCE DE BENZER ÇIKIŞ YAPMIŞTI
Öncesinde ise KRT TV’de Bakış Açısı isimli programda, konuklardan yazar Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını söylemiş bunun üzerine ise programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı, “Sen Rasim’e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor” diyerek, Zileli’ye esprili bir karşılık vermiş ve o sözler gündem olmuştu.
“NELER ÇEKTİK RASİM'DEN”
Ümit Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’nın bu yorumu üzerine, “Sahiden neler çektik Rasim’den” ifadelerini kullanırken ikilinin konuşması Alçı’nın, “Ben de neler çektim” sözleriyle sona ermiş, o çıkış yine gündem olmuştu.
YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İki isim arasındaki bu göndermeler gündemdeyken Rasim Ozan Kütahyalı aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı.
İşte o paylaşım…