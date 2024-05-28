Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı

Gazeteci Nagehan Alçı ile bir süre önce tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı. Kütahyalı, aşkını sosyal medyadan duyurdu.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 1

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 2

Nagehan Alçı boşanmanın ardından 'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik' derken Kütahyalı ise 'Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi' açıklamasında bulunmuştu.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 3

Son günlerde eski karısının açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşka yelken açtı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 4

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nagihan Alçı geçtiğimiz günlerde "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleriyle gündeme gelmiş ve bu sözler eski eşine gönderme olarak algılanmıştı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 5

Paylaşımda, “Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadeleri kullanılmıştı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 6

Nagehan Alçı’nın bu sözleri kimin için kullandığı anlaşılamazken sosyal medyada Alçı’nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik ifadeler olduğu yorumları yapılmıştı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 7

DAHA ÖNCE DE BENZER ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Öncesinde ise KRT TV’de Bakış Açısı isimli programda, konuklardan yazar Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını söylemiş bunun üzerine ise programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı, “Sen Rasim’e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor” diyerek, Zileli’ye esprili bir karşılık vermiş ve o sözler gündem olmuştu.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 8

“NELER ÇEKTİK RASİM'DEN”

Ümit Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’nın bu yorumu üzerine, “Sahiden neler çektik Rasim’den” ifadelerini kullanırken ikilinin konuşması Alçı’nın, “Ben de neler çektim” sözleriyle sona ermiş, o çıkış yine gündem olmuştu.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 9

YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İki isim arasındaki bu göndermeler gündemdeyken Rasim Ozan Kütahyalı aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı.

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Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı - Resim: 10

İşte o paylaşım…

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