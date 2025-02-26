Nadide Sultan Çocukluğunu Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı
Ünlü sanatçı Nadide Sultan, katıldığı bir programda zor bir çocukluk geçirdiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Babasının şiddet uyguladığını ifade eden sanatçı, bu yüzden panik atak hastası olduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi açıklamalarla izleyenleri duygulandırdı. Ünlü sanatçı, zor bir çocukluk geçirdiğini, engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babasından şiddet gördüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Şarkıcı, babasıyla artık hiçbir duygusal bağının kalmadığını ve görüşmediğini belirtti. Babasının engelli kız kardeşine uyguladığı şiddetin onun sürekli kriz geçirmesine sebep olduğunu söyleyen Nadide Sultan, "Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum." dedi.
"Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok." diyen sanatçı, kız kardeşinin yaşadığı zorlukları görmenin kendisini çok yıprattığını söyledi.
Nadide Sultan, babasının dışarıdan iyi biri gibi göründüğünü ancak ailesine karşı şiddet eğilimli biri olduğunu söyledi. Ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü anlattı. Sanatçı, "Kardeşim onun yüzünden intiharı bile düşündü. Anneme uyguladığı şiddet nedeniyle ben de panik atak oldum" dedi.
Zorluklarla dolu çocukluk yıllarında müziğe sığınarak kendini iyileştirdiğini belirten şarkıcı, "Kanun çalarak kendimi tedavi ettim" dedi.
Mariah Carey'nin "Müzikle tedavi oldum" sözünü okuduktan sonra kendisi için de aynı şeyi yapmaya karar verdiğini söyleyen Sultan, müziğin kendisine güç verdiğini ifade etti.
"Sanatla uğraşan bir insanın mutlaka bir derdi vardır" diyen sanatçı, yaşadığı acıları zamanla daha iyi anladığını ve müziğin onun için bir terapi yöntemi olduğunu belirtti.