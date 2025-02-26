Nadide Sultan Çocukluğunu Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Nadide Sultan, babasının dışarıdan iyi biri gibi göründüğünü ancak ailesine karşı şiddet eğilimli biri olduğunu söyledi. Ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü anlattı. Sanatçı, "Kardeşim onun yüzünden intiharı bile düşündü. Anneme uyguladığı şiddet nedeniyle ben de panik atak oldum" dedi.