Müşteriler Çileden Çıktı: Şarkıcı Niran Ünsal'a 10 Milyon Liralık Tazminat Şoku
Şarkıcı Niran Ünsal'ın yılbaşı gecesi müşterileri çileden çıkardığı öne sürüldü. Sahneye geç ve alkollü çıkan Niran Ünsal'a mekânın itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açılacak. İşte detaylar...
Kaynak: Habertürk
Şarkıcı Niran Ünsal bir skandalla gündem oldu. Yılbaşı gecesi sahne almak için 1 milyon liraya bir mekanla anlaşan şarkıcı Niran Ünsal ortalığı birbirine kattı.
Sahneye 23.00'te çıkması beklenen Niran Ünsal uzun süre kuliste kaldı. Yeni yıla girdikten saatler sonra sahneye çıkan Ünsal'ın alkollü olduğu görüldü.
Mekana eğlenmeye geldiğine pişman olan müşteriler çileden çıktı. Ünsal, müşteriler tarafından dakikalarca protesto edildi.
Mekanın sahibi bu nedenden dolayı müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldı. Mekan sahibi, Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını duyurdu.