Mustafa Sandal'ın eşinin içinde bulunduğu hava aracı, motor arızası nedeniyle düştü!
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın içinde bulunduğu Cayrokopter (çok hafif hava aracı) motor arızasından dolayı düştü. Kazada Melis Sandal'ın bileği kırıldı.
Bodrum'da eşi Mustafa Sandal'la birlikte tatil yapan Melis Sandal (34), Sinan Yılmaz'ın (47) kullandığı Cayrokopter'le (Çok hafif hava aracı) Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçti.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre bu sırada Cayrokopter’de motor arızası meydana geldi. Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar tarafından Cayrokopter’den çıkartıldı, ambulansa taşındı.
SOL BİLEĞİ KIRILDI
Sandal ve Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, Sandal'ın sol bileğinde kırık tespit edildi.