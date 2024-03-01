Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan yeni açıklama: "Ebru abla..."

İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı’ya Posta ulaştı. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Kabaklı, "Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: