Murat Dalkılıç, sevgilisiyle aynı dövmeyi yaptırdı
Ünlü popçu Murat Dalkılıç, sevgilisi Edda Dora ile birlikte 'Koi balığı' dövmesi yaptırdı. İkili yaptırdıkları dövmeleri sosyal medyadan paylaştı. İşte o paylaşım...
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından isminin Edda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaşmıştı.
"LONDRA'DA YAŞIYOR"
Verdiği bir röportajda aşk hayatıyla ilgili konuşan popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Onu tanıyacaksınız arkadaşlar. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemiyorum burda. Londra'da yaşıyor kendisi de. Kendisine sorular sorarsınız denk gelince. Belki de Londra'ya onun için taşınmış olabilirim."
DÖVME YAPTIRDILAR
Aşkları tam gaz devam eden ikili, son olarak birlikte Koi balığı dövmesi yaptırdı. Dövmelerini 20.9 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaşan Dora, sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmedi.
ANLAMINI PAYLAŞTI
Dora'nın paylaşımına eklediği linke göre; kendisinin kırmızı, Dalkılıç'ın siyah renkle yaptırdığı Koi, akıntının tersine doğru yüzmesiyle bilinen bir tatlı su balığıdır. Akıntıya karşı yüzdüğü halde son derece zarif olan koi, Uzak Doğulular için hayatta başarıyı ve azmi simgeler.
Çin mitolojisine göre akıntısı en güçlü nehir olan Yangtze Nehri'nde akıntıya karşı yüzebilen ve nehrin kaynağına kadar ulaşabilen koiler ejderhaya dönüşmektedirler. Yine benzer bir mantık ile bu ejderhaya dönüşüm hikâyesi koi balığının başarı ve azmi simgelemesine neden olmaktadır. Koi balığı dövmesinin şans ve başarı getireceğine inanılır.