Murat Dalkılıç, sevgilisiyle aynı dövmeyi yaptırdı

"LONDRA'DA YAŞIYOR"

Verdiği bir röportajda aşk hayatıyla ilgili konuşan popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onu tanıyacaksınız arkadaşlar. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemiyorum burda. Londra'da yaşıyor kendisi de. Kendisine sorular sorarsınız denk gelince. Belki de Londra'ya onun için taşınmış olabilirim."