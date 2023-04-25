Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı"
Şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kendisini görmek isteyen kanser hastası Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şarkıcı Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Genç kızın ailesine ulaşan Boz, hayranının ölüm haberiyle sarsıldı.
Sıla’nın öldüğünü öğrenen Murat Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.
Hayranı Sıla'nın kanser tedavisi görürken vefat ettiğini dile getirdi. Kendisine ulaştığında yoğun bakımda olduğunu dile getiren Boz, "Sıla'mız melek oldu" dedi. İşte o sözleri;
Boz, şunları söyledi: