Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı"

Şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kendisini görmek isteyen kanser hastası Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı" - Resim: 1

Şarkıcı Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Genç kızın ailesine ulaşan Boz, hayranının ölüm haberiyle sarsıldı.

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Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı" - Resim: 2

Sıla’nın öldüğünü öğrenen Murat Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı" - Resim: 3

Hayranı Sıla'nın kanser tedavisi görürken vefat ettiğini dile getirdi. Kendisine ulaştığında yoğun bakımda olduğunu dile getiren Boz, "Sıla'mız melek oldu" dedi. İşte o sözleri;

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Murat Boz'u sarsan ölüm: "Keşke daha önce haberim olsaydı" - Resim: 4

Boz, şunları söyledi:

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