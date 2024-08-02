Müjde Ar Ölümden Döndü: Acil Ameliyata Alındı

MÜJDE AR KİMDİR?

Gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, 1954 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın kızıdır. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı. Ünlü oyuncu, gençliğinde bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptıktan sonra 1974 yılında ilk kez “Aşk-ı Memnu” adlı dizi ile televizyon dünyasına girdi.

1975 yılında “Babacan” adlı film ile sinemaya geçti. Daha sonraları özellikle kadın sorunlarını işleyen filmler ile tanındı. Ardından 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı “Tosun Paşa” adlı filmde “Leyla” karakteriyle rol aldı. Hemen ardından 1978 yılında “Kibar Feyzo” ve 1979 yılında “Lanet” gibi filmlerde yer aldı.

80li yılların Türk Sineması’nın önemli isimlerimden olan Müjde Ar, 1984‘de “Fahriye Abla“, 1985‘de “Adı Vasfiye“, 1986‘da “Ah Belinda” ve 1989 yılında “Arabesk” adlı filmlerle öne çıktı.

İlk evliliğini sinema oyuncusu Samim Değer ile yapan ünlü oyuncu, daha sonra Ertem Eğilmez ile bir süre birlikte yaşadı. Ertem Eğilmez’in ölümünden sonra büyük bir boşluk içine girdi. Bir yıl kadar süre sonra Atilla Özdemiroğlu ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak bu ilişki de 1995 yılında son buldu. En son CHP’li Ercan Karakaş ile bir birliktelik yaşadı.

Uzun süre ara verdiği oyunculuk yaşamına 1997 yılında başrollerinde Savaş Dinçel, Okan Bayülgen, Mustafa Uğurlu‘nun bulunduğu yönetmenliğini Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Ağır Roman” ile devam etti. Ardından 2000 yılında “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” filminde Aynur karakterini canlandırdı. Bu filmi 2001 yılında yönetmenliğini Sinan Çetin‘nin yaptığı, başrollerinde Kadir İnanır ve Pelin Batu‘nun bulunduğu “Komser Şekspir” izledi. 2005 yılında ise Nurgül Yeşilçay ile birlikte “Eğreti Gelin” adlı filmde rol aldı. 2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı.