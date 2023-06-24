Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin"

"Şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa benim sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var. Bunları spam'leyecekmişsiniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz." ifadelerini kullanan Müge Anlı, Rahmi Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.