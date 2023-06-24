Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin"
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi. "Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın" diyen Müge Anlı, "Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacakları yönünde sosyal medyada dolaşan iddialara sinirlendi. 'Rahmi Özkan hayatını kaybetti' haberlerine de ateş püsküren Müge Anlı'nın açıklaması gündem oldu.
"Şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa benim sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var. Bunları spam'leyecekmişsiniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz." ifadelerini kullanan Müge Anlı, Rahmi Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
Müge Anlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Adam aslan gibi maşallah. Ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin. Gerçi Rahmi Bey 'Benim ömrüme ömür katılıyor' diyor. Doğru söylüyor."