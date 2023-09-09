Müge Anlı güzel haberi verdi, Rahmi Özkan'ın tepkisi güldürdü: 'Ağzında bakla ıslanmaz'

RAHMİ ÖZKAN MERAK İÇİNDE KALINCA KENDİNİ TUTAMADI

Rahmi Özkan bu merak uyandıran açıklama üzerine kendini tutamadı. Özkan'ın "Yani bize söylemeyeceksin yerini, dönünce göstereceksin öyle mi?" sorusuna Müge Anlı'dan "Evet" yanıtı gelince olanlar oldu.