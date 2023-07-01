Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı: Kimseye aldırmadan samimi görüntüler

Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldız gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü'ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.