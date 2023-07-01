Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı: Kimseye aldırmadan samimi görüntüler
Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin'a nazar değmişti. Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le ilişkisi biten oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da görüntülenen çiçeği burnunda çift, samimi görüntüler verdi…
Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldız gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü'ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.
Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin'a nazar değmişti. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in adı İlayda Alişan ile anılmıştı.
Katıldığı bir gecede güzel oyuncu Miray Daner "Aşkın bitme nedeni ihanet mi?" sorusunu yanıtlamıştı.