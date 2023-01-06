Mine Tugay'ın son halini görenler şaşırdı: Estetik mi yaptırdı?
Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Tugay'ın son hali çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.
Medcezir dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul birçok yapımda rol aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Tugay'ın son hali çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.
Televizyon ekranlarında pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda da boy gösteren Tugay, oyunculuğuyla alkış toplamıştı.
44 yaşındaki ünlü oyuncu, Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri döndü.