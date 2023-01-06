Mine Tugay'ın son halini görenler şaşırdı: Estetik mi yaptırdı?

Medcezir dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul birçok yapımda rol aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Tugay'ın son hali çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.