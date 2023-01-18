Milyonlarca kişi oy verdi: İşte 2022 yılının en yakışıklı 20 erkeği

“The Independent Critics” isimli bir internet sitesi uzun yıllardır, geride bırakılan yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini seçiyor. İnternet sitesinde yer alan oylamalarla dünyanın dört bir yanından milyonlarca bağımsız internet kullanıcısı katılıyor. Bu nedenle internet sitesinde yer alan güzellik ve yakışıklılık temalı oylamaların, objektif ve toplumların genel kanaatini yansıtmak bakımından dikkate değer olduğu düşünülüyor.

İşte, dünyanın dört bir yanından bağımsız internet kullanıcılarının oylarıyla seçilen, 2022 yılının en yakışıklı 20 erkeği…