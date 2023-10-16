Metin Akpınar'ın kızından canlı yayında yeni açıklamalar: "'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu"

ANNEM HAMİLEYKEN YİYECEK BULAMAMIŞ

Ben 30 Mayıs 1988 yılında Antalya Devlet Hastanesi'nde Suphiye Ormancı tarafından dünyaya getirildim.

Biyolojik annem çok zorluklar çekmiş bir insan. Konuştuğumuzda bana 'Size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirirdi' dedi. 4 aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş...

Metin Akpınar, Suphiye Ormancı'nın hamile olduğunu kesinlikle biliyordu. O döneme tanıklık eden gazeteci var. Bize şahitlik de yapacak.

Annem Metin Akpınar ile konuşmaya gittiğinde öyle bir korkutulmuş ki bugün bile konuşmaya korkuyor.