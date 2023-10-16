Metin Akpınar'ın kızından canlı yayında yeni açıklamalar: "'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu"
Metin Akpınar'ın seneler sonra evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. İkizlerden Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayında babası hakkında sert sözler sarf etti.
Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu.
Duygu Nebioğlu son olarak, katıldığı yayında sert açıklamalar yaptı. Yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu, 'Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti' dedi.
İşte Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları...
ANNEM HAMİLEYKEN YİYECEK BULAMAMIŞ
Ben 30 Mayıs 1988 yılında Antalya Devlet Hastanesi'nde Suphiye Ormancı tarafından dünyaya getirildim.
Biyolojik annem çok zorluklar çekmiş bir insan. Konuştuğumuzda bana 'Size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirirdi' dedi. 4 aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş...
Metin Akpınar, Suphiye Ormancı'nın hamile olduğunu kesinlikle biliyordu. O döneme tanıklık eden gazeteci var. Bize şahitlik de yapacak.
Annem Metin Akpınar ile konuşmaya gittiğinde öyle bir korkutulmuş ki bugün bile konuşmaya korkuyor.
ÇOCUK ESİRGEME KURUMDA KALDIK
Nebioğlu Ailesi 1994 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bizi kurtarıyor. Bu insanlar bize evlatlık olduğumuzu unutturdular. Müthiş baktılar. 10 yaşımızdayken de doktor kontrolünde evlatlık olduğumuzu, ailemizin trafik kazasında vefat ettiğini söylediler.
Anlatılanlardan sonra çocukluğumu hatırlamaya başladım. Çok karanlık, güneşsiz odalarda kaldık. Küçük bir pencereden, insanların ayaklarını görüyordum.
Anne ve babamın trafik kazansında öldüğüne inanmadım. Çok çok isterdim Nebioğlu'nun gerçek ailem olmasını.
BABAMIN KİMLİĞİNİ DAYIM SÖYLEDİ
Gerçek ailemi 18 yaşıma geldiğimde öğrendim. Gidip Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan soy kütüğümü aldım. Öyle bir hakkım var. Dayımı buldum, görüşmeye başladım. Öz dayımla, Cumhur Ormancı!
Metin Akpınar'ın gerçek babam olduğunu şöyle öğrendim; Dayım, bana 'senin baban bir komedyen' dedi. Ben de 'Metin Akpınar mı?' dedim. 'Sen bunu nasıl biliyorsun' diye sordu.
Ben de; kardeşimle aramızda boy farkı var birbirimize 'Metin ile Zeki' diye takılırız o yüzden aklıma direk Metin Akpınar geldi cevabını verdim.
Sonra Metin Akpınar'a ulaşmaya çalıştım. Beş yıl boyunca kendisine ulaşamadım. Koruması beni Metin Akpınar'a yaklaştırmadı.
TANIŞMAK İÇİN GİTTİM, O BENDEN KAÇTI
TRT'de bir programı vardı. Bir arkadaşım vesilesiyle programı izlemeye gittim. 'Babamla tanışırım' diye düşünüyordum.
Kendisi beni gördü 'hanımefendi yüzünüz neden asık' diye sordu. Ben de kendisine 'neden suratım asıktı acaba' dedim.
İlk kez yüz yüze geldik. Kendisi benim kızı olduğumu biliyordu ama yansıtmamaya çalıştı. Benimle bir fotoğraf çektirdi ve gitti.
O gün çok üzüldüm, yıkıldım. Program boyunca beni izledin, bunu gördüm. Ama kendisi gelip beni dinlemedi.
Saatlerce orada Metin Akpınar'ı bekledim, kimse gelmedi. Bu görüşmenin ardından 5 yıl boyunca bir araya gelmedik. Henüz 21 yaşındaydım.
14 YIL BOYUNCA BENİ OYALADI
Bu olaydan sonra inat ettim. Bu sefer vaatler dönemi başladı. Bir strateji uyguladı. 14 yıl boyunca sürdü bu taktik. En sonunda ben kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Onun üzerine bir görüşme ayarlandı.
Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana 'karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu.
Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.
KENDİSİ YANIMIZDA OLMADI
Yaptığı açıklamada 'bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı.
Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, 'bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor.
Metin Akpınar ile Suphiye Ormancı arasında yaşananlar bir günlük hikaye denilmiş, öyle değil.
ANNEM HER ŞEYİ ANLATTI
Annemin anlattığı; 'Ben karşıdan karşıya geçiyordum, bir kaza geçirdim. Metin Akpınar da oradaydı. Alıp hastaneye götürdü ve bir tanışma süreci yaşandı' şeklinde. Ortada bir ilişki var ama bir günlük bir şeymiş gibi algı yaratıldı.
Çünkü kendisi inkar üzerine bir savunma yapıyor. Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım.
ÇOK AMA ÇOK KÖTÜ DAVRANDI
Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı. Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı.
'Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi.
DNA TESTİ YAPTIRDI
Ben üç kez DNA testi yaptırdım. Üçünü de kabul etmediler.
Bir keresinde kendisi saç telimi kopartıp aldı. DNA testi yaptırdı. Sonra sonucun ardından yine inkar etti.
'DNA testi yaptırmadım, yalan söylemem' dedi. Ben de test yaptırdım %99.9 kızı çıktım.
Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım, benim soyadım 'Nebioğlu'dur. Yalancı insanların soyadını alamam.
10 YIL ÖNCE ÖĞRENDİ SAHİP ÇIKMADI
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açmıştı.
10 YIL ÖNCE ÖĞRENDİ SAHİP ÇIKMADI
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açmıştı.
62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti.
Son olarak tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama geldi. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür diledi.
İŞTE AKPINAR'IN O AÇIKLAMASI!
Akpınar açıklamasında, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur.
36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik.
24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.
Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.
Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık.
2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.
Ayrıca Akpınar, "Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.
Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.
Metin Akpınar" ifadelerini kullandı.