Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında'
Geçtiğimiz hafta evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Magazin gazetecisi Onur Akay, Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu olduğunu iddia etti.
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Metin Akpınar ile ilgili iddialar bitmiyor. Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu Katırcı’nın Akpınar’ın evlilik dışı çocukları olduğunun ortaya çıkmasının ardından magazin yazarı Onur Akay’dan da bir iddia geldi. Akay yazısında Akpınar’ın bir de oğlu olduğunu iddia etti.
Akay'ın yazısında aktardığına göre Akpınar'ın 39 yaşında olan ve göbek adı Metin olan oğlunun da dava açması bekleniyor.
Akay yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor.
Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek.
Genç Metin’in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor. Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar’ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.”
Akay, yazısına Metin Akpınar ile olan bir fotoğrafını da ekledi.