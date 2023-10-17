Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında'

Genç Metin’in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor. Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar’ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.”