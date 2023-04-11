Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı

Pek çok dizi ve film ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli, en büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl ile yakalamıştı. Reklam projelerine ağırlık veren oyuncu, son dönemde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiriyor.