Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı
Meryem Uzerli'nin paylaştığı son fotoğrafta eski halinden eser kalmadığı tamamen farklı bir insan gibi göründüğü görüldü.
Ekranların efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolüyle ünü ülke sınırlarını aşan Meryem Uzerli, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken bir isimdi. Meryem Uzerli'nin son hali ise eski halinden eser kalmadığını gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Uzerli'nin yüzündeki şişlikler "O eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.
Pek çok dizi ve film ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli, en büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl ile yakalamıştı. Reklam projelerine ağırlık veren oyuncu, son dönemde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiriyor.
Yüzüne zaman zaman bazı dokunuşlar yaptıran ünlü isim, son uygulattığı estetik işlemlerle görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla estetiğin dozunu kaçırdığı görülen Uzerli, çene ve yanak dolgusuyla bambaşka biri oldu. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...