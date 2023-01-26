Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Onlyfans'ta yayınladığı fotoğraflar nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.

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Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 

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Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu - Resim: 2

Onlyfans'ta paylaştığı fotoğraflar nedeniyle yargılanan Taşkın, beraat etti. 

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Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu - Resim: 3

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Taşkın'ın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

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Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu - Resim: 4

Suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getiren hakim, Merve Taşkın'ın beraatına hükmetti.

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