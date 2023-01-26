Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasından beraat etti, duruşma kombini gündem oldu
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Onlyfans'ta yayınladığı fotoğraflar nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Onlyfans'ta paylaştığı fotoğraflar nedeniyle yargılanan Taşkın, beraat etti.
Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Taşkın'ın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getiren hakim, Merve Taşkın'ın beraatına hükmetti.