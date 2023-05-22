Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım
Oyuncu Merve Dizdar, Cannes dönüşü uçağa alınmadığını açıkladı
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin gösterimi için Cannes'a giden Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadığını açıkladı
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" diyerek Türk Hava Yolları’nı etiketledi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türk Hava Yolları’ndan bir yetkili tweet’in ardından oyuncuya mesaj atarak yardımcı olacaklarını açıkladı.
Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi yapıldı. Gösterim bittikten sonra film büyük beğeni topladı. Nuri Bilge Ceylan, dakikalarca ayakta alkışlandı.