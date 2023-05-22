Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" diyerek Türk Hava Yolları’nı etiketledi.