Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor

Acemi Cadı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan ve bir döneme damgasını vuran Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterine hayat veren oyuncu Merve Boluğur, son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol almıştı.

Çalkantılı özel hayatı, mesleğinin önüne geçen oyuncu, uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı.