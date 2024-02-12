Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Merve Boluğur özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşandığında kendini başarısız hissettiğini söyleyen Boluğur, çocuk istediği için üçüncü kez evlenebileceğini söyledi.
Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, 2015-2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evli kaldı.
Boluğur, 2022 yılında da ikinci evliliğini DJ Mert Aydın'la yaptı. Ancak ünlü oyuncunun bu evliliği 53 gün sürdü.
Eser Yenenler'in 'Linç' programına konuk olan Merve Boluğur, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Uzun bir süre önce setlere ara veren Boluğur, "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.
Merve Boluğur konuşmasında evlilikten söz ederek, "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver" dedi.
Evliliklerinde aradığını bulamayan Boluğur, sözleriyle hayranlarını hüzünlendirdi.
Ünlü oyuncu, "Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" diyerek şaşırttı.
Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı. "Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" cevabı geldi.
Ünlü oyuncu, programda oyunculuk kariyerini neden noktaladığını da açıkladı. Boluğur şöyle konuştu:
"Biliyorsun ben 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Çok yoruldum. Set saatleri çok uzun. Ben de açıkçası biraz dinlemek ve özel hayatımı düzene sokmak istedim."
"Ufak tefek şeyler yapıyorum. Yakında reklam çekimlerim olacak. Bir de ben müziğe sardım. Eski eşim de müzisyendi, herhalde ondan geçti. Gidip sete uzun saatler çalışmayı istemiyorum. İyi bir rol gelirse koşa koşa giderim. Sadece maddiyat için çalışacak bir kadın değilim."
Öte yandan Boluğur "Mutlu bir yuvam olsun istedim. Çok acıklı konuştum ama... Bir çocuğum olsun, ufak, tatlı, erkek falan... Çok istiyordum." şeklinde konuştu.
Eser Yenenler, Boluğur'un bir hayranının yazdığı mesajı okuyunca hem Boluğur hem ekip kahkahalara boğuldu.
O mesajda hayranı "Çok güzel kadınsın, keşke deli olmasan" yazdı. O sözler karşısında Boluğur, sesli bir kahkaha attı.
Eser Yenenler ise "Bak böyle gülme işte. Ondan sonra 'deli' diyorlar. Anladın mı? Şu gülüşün şimdi, insanlar hakikaten izleyince 'deli deli gülüyor' diyecek." yorumunda bulundu.
O sözler karşısında stüdyo ekibi de kahkaha atarken, Boluğur, "Tamam okey, evet Esercim." şeklinde esprili yanıt verdi.