Melis Sezen’e babasından 20 yıl sonra gelen mektup! "En özel hediye..."

Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!'