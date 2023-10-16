Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Düğüne dair kareleri ilk kez paylaşan Melek Mosso’nun düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı…

Melek Mosso
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 1

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi.

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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 2

MERSİN'DE EVLENDİLER

Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 3

Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.

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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 4

Melek Mosso, 11 Ekim’de gerçekleşen düğüne dair kareleri “Mosso Sağdıç 11.10.23” notuyla ilk kez paylaştı.

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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 5

İşte o fotoğraflar...

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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 6
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 7
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 8
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 9
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 10
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 11
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 12
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 13
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Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı - Resim: 14
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