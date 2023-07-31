Mehmet şefi sinirlendiren olay: "Sıkıldım, yeter!"
Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Yarışmacılar yumurta ürününden tabaklar çıkardı. Kazanan isim belli olurken Mehmef şefin sinirlenmesi yarışmaya damga vurdu.
Masterchef All Star'da ödül oyunun ilk etabında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları düello yaptılar. Düelloda yumurta ile yemekler hazırladılar. Yarışmacılar, İspanyol omlet, soğanlama, menemen, scotch egg, tornado omlet, loco moco, egg benedict, kaymaçina, yumurtali gide ve egg tart yaptılar.
Yarışma sırasında yumurta ürününde 4 tabak kaldığı sırada Mehmet şefin sinirlendiği anlar damga vurdu.
Mehmet şef 'Son bir dakika' dediği sırada Tahsin araya girdi.
Tahsin'in araya girmesine sinirlenen Mehmef şef, "Şeflerin, sözünün bitmeden sözünün kesilmesinden sıkıldım. Yeter. Sabahtan beri süre söyleyemiyoruz, yukarıdakiler durmuyor. Arkadaşlar lütfen saygı." dedi.