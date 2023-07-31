Mehmet şefi sinirlendiren olay: "Sıkıldım, yeter!"

Masterchef All Star'da ödül oyunun ilk etabında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları düello yaptılar. Düelloda yumurta ile yemekler hazırladılar. Yarışmacılar, İspanyol omlet, soğanlama, menemen, scotch egg, tornado omlet, loco moco, egg benedict, kaymaçina, yumurtali gide ve egg tart yaptılar.