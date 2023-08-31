Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı: 'Dedikodular asılsız değildir'

‘İHANET YOK’

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la 27 yıllık evliliklerinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada; ''Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım. Çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim’’ ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı.



