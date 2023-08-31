Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı: 'Dedikodular asılsız değildir'
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara verdiği cevapla gündem olan oyuncu Aslantuğ, bu kez şaşırtan bir iddiayla gündem oldu. Oyuncu Aslantuğ'un Bozcaada tatilinin perde arkası aralandı.
Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti.
Son olarak evliliklerinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara verdiği cevapla gündem olan oyuncu Aslantuğ, bu kez şaşırtan bir iddiayla gündem oldu.
‘İHANET YOK’
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la 27 yıllık evliliklerinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada; ''Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım. Çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim’’ ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı.
Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan ‘ihanet’ iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.